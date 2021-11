Petit-Couronne. Deux Normands produisent des barres de céréales bio et locales

Lucie de Saint-Étienne et Clément Cosme se connaissent depuis le lycée Modeste-Leroy à Évreux (Eure) où ils ont étudié tous les deux. Ils se retrouvent en 2016, lorsqu'ils participent à un concours étudiant où ils doivent créer une entreprise. "Nous sommes tous les deux sportifs, explique Lucie de Saint-Étienne, et nous ne trouvions pas de produits, comme des barres de céréales, adaptées à nos envies."

Dans les magasins spécialisés ou en grande surface, ils ne voient que des produits avant tout très sucrés (avec du sirop de glucose) ou fabriqués avec de l'huile de palme. "J'avais envie de développer une idée dans le snacking sain", ajoute, pour sa part, Clément Cosme.

10 000 barres produites

De société fictive, Nomen'k se développe, au fil des concours et des premiers financements, en une vraie start-up. Le nom est choisi pour la contraction entre le côté nomade ("nom") et l'idée de l'encas ("en'k"). En octobre 2016, les deux jeunes entrepreneurs intègrent l'incubateur de Neoma business school, ce qui leur permet d'avoir des locaux. "Nous avions un bureau spacieux où nous pouvions facilement travailler", affirme Lucie de Saint-Étienne.

Ensuite, les deux entrepreneurs se lancent dans les prototypes en établissant une recette et un cahier des charges du produit. "Nous avons produit 10 000 barres ce qui a permis de les tester sur le marché", poursuit Clément Cosme. Les retours sont, dans l'ensemble, positifs "avec quelques points à améliorer, ce qui est normal pour un début", concède Lucie de Saint-Étienne.

C'est grâce au soutien de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie à Rouen (Seine-Maritime) qu'ils peuvent produire leurs premières barres. "Mais ce n'était pas pratique d'avoir des locaux à un endroit et un laboratoire de production ailleurs", se souvient Clément Cosme. La jeune entreprise déménage ainsi, début 2018, au sein de Seine Créapolis Sud à Petit-Couronne (Seine-Maritime) où ils installent leurs bureaux, leur atelier de production, de stockage et d'expédition. Leurs locaux seront d'ailleurs inaugurés mardi 29 mai 2018.

Des ingrédients locaux

Ces barres de céréales sont avant tout biologiques et locales : "Nous utilisons de la spiruline qui est cultivée en Eure-et-Loir et des graines de chanvres qui viennent de la Manche, détaille Lucie de Saint-Étienne, mais aussi des produits naturels comme le sirop de dattes pour le côté sucré."

Trois variétés sont, pour le moment, commercialisées : pomme, fraise et chocolat. - Amaury Tremblay

Le produit s'adresse aux sportifs, "et à toutes les personnes qui cherchent un en-cas sain". Les barres sont disponibles, pour le moment, au chocolat, aux pommes ou aux fraises. "D'autres saveurs sont à l'étude", confie Clément Cosme, sans en dire plus. Elles sont disponibles dans des magasins bio en Normandie, à Paris et dans le sud de la France (au prix de 3,30 €) et sur leur site Internet. "Mais nous voulons nous développer en Ile-de-France avant cet été, ajoute Lucie de Saint-Étienne, voire à l'international". Des contacts sont même déjà passés avec un grossiste belge.

Pratique. Pour connaître les points de vente, rendez-vous sur nomenk.com.

