Près de Saint-Lô. Une voiture détruit le muret d'un parking : le conducteur blessé

Sur la route de Coutances à Agneaux, près de Saint-Lô, vendredi 5 septembre, un accident a eu lieu. Une voiture a percuté le muret d'un parking d'une entreprise. Il en résulte que le muret a été en partie détruit.

Le choc a provoqué une petite fuite de gaz

La Manche Libre rapporte que le choc a entraîné une petite fuite de gaz qui a été rapidement prise en charge, car des compteurs étaient installés à cet endroit. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé.

