Cherbourg-en-Cotentin. Accident entre deux trottinettes : deux blessés dont un grièvement

Un accident entre deux trottinettes s'est produit ce jeudi 4 septembre, vers 18 heures, boulevard de l'Atlantique à Cherbourg-en-Cotentin.

Deux victimes évacuées vers l'hôpital

Un homme de 45 ans a été grièvement blessé, il a été médicalisé sur place, et un homme de 62 ans plus légèrement atteint. Les deux victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de la ville. 8 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été déployés sur cet accident de la route.