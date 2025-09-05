En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Cherbourg-en-Cotentin. Accident entre deux trottinettes : deux blessés dont un grièvement

Sécurité. Une collision entre deux trottinettes à Cherbourg-en-Cotentin a fait deux blessés dont un plus grièvement.

Publié le 05/09/2025 à 09h32 - Par Thierry Valoi
Cherbourg-en-Cotentin. Accident entre deux trottinettes : deux blessés dont un grièvement
Une collision entre deux trottinettes fait deux blessés dont un grièvement à Cherbourg-en-Cotentin. - Illustration

Un accident entre deux trottinettes s'est produit ce jeudi 4 septembre, vers 18 heures, boulevard de l'Atlantique à Cherbourg-en-Cotentin.

Deux victimes évacuées vers l'hôpital

Un homme de 45 ans a été grièvement blessé, il a été médicalisé sur place, et un homme de 62 ans plus légèrement atteint. Les deux victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de la ville. 8 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été déployés sur cet accident de la route.

