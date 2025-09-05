Vire Normandie. Elle percute une piétonne à un passage piéton, qui meurt le lendemain

Le 20 octobre 2023, à Vire, une femme de 38 ans au volant de son automobile ne remarque pas qu'une piétonne s'est engagée sur le passage clouté. Elle la percute. Elle appelle aussitôt les secours et reste auprès de la blessée qui ensuite est conduite à l'hôpital. Hélas, elle décédera le lendemain. Aux gendarmes, la prévenue explique qu'il y avait un scooter qui venait à sa droite, elle le regardait et n'a pas vu la femme sur le passage piéton. Les contrôles alcooliques et aux stupéfiants se révèlent négatifs.

Elle n'a pas repris le travail depuis

Elle a 12 points sur son permis de conduire. Des témoins sont entendus. Ils précisent que la route était dégagée avec un temps idéal. Le motard qui suivait l'automobiliste raconte qu'elle roulait à une vitesse normale. Lors de sa garde à vue, elle dit qu'au moment des faits, elle était en arrêt maladie à la suite d'un accident qui lui provoquait de graves problèmes de dos.

Dévastée, elle était jugée au tribunal de Caen jeudi 4 septembre, pour homicide involontaire. Elle n'a pas repris le travail depuis. Son permis de conduire a été suspendu. Elle l'a récupéré il y a 5 mois. L'avocat de la partie civile rapporte que la famille de la victime est anéantie. Son mari et sa fille se sont exprimés à l'audience en rappelant combien la victime leur manque. Le procureur dit que ses pensées vont à la famille de la défunte. A l'approche d'un passage piéton, il faut redoubler d'attention. L'avocate de la défense précise que sa cliente se considère comme une meurtrière. C'est une véritable tragédie. Après délibéré, elle est condamnée à 24 mois de prison avec sursis, annulation du permis de conduire qu'elle ne pourra repasser que dans 6 mois.

Elle devra verser 10 000€ à deux des petits-enfants mineurs de la victime et 2 500€ pour frais d'avocat. Il est à noter que la compagnie d'assurances Axa a déjà réglé 7 000€ à chaque enfant et 1 000€ de frais d'avocat.

