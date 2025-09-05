En ce moment Instant crush DAFT PUNK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Vire Normandie. Elle percute une piétonne à un passage piéton, qui meurt le lendemain

Sécurité. Une femme de 38 ans était présente à l'audience du 4 septembre. Elle répondait d'homicide involontaire à Vire Normandie le 20 octobre 2023.

Publié le 05/09/2025 à 08h56, mis à jour le 05/09/2025 à 08h59 - Par Martine Dubos
Vire Normandie. Elle percute une piétonne à un passage piéton, qui meurt le lendemain
L'accident mortel avait eu lieu en 2023 à Vire.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 20 octobre 2023, à Vire, une femme de 38 ans au volant de son automobile ne remarque pas qu'une piétonne s'est engagée sur le passage clouté. Elle la percute. Elle appelle aussitôt les secours et reste auprès de la blessée qui ensuite est conduite à l'hôpital. Hélas, elle décédera le lendemain. Aux gendarmes, la prévenue explique qu'il y avait un scooter qui venait à sa droite, elle le regardait et n'a pas vu la femme sur le passage piéton. Les contrôles alcooliques et aux stupéfiants se révèlent négatifs.

Elle n'a pas repris le travail depuis

Elle a 12 points sur son permis de conduire. Des témoins sont entendus. Ils précisent que la route était dégagée avec un temps idéal. Le motard qui suivait l'automobiliste raconte qu'elle roulait à une vitesse normale. Lors de sa garde à vue, elle dit qu'au moment des faits, elle était en arrêt maladie à la suite d'un accident qui lui provoquait de graves problèmes de dos.

Dévastée, elle était jugée au tribunal de Caen jeudi 4 septembre, pour homicide involontaire. Elle n'a pas repris le travail depuis. Son permis de conduire a été suspendu. Elle l'a récupéré il y a 5 mois. L'avocat de la partie civile rapporte que la famille de la victime est anéantie. Son mari et sa fille se sont exprimés à l'audience en rappelant combien la victime leur manque. Le procureur dit que ses pensées vont à la famille de la défunte. A l'approche d'un passage piéton, il faut redoubler d'attention. L'avocate de la défense précise que sa cliente se considère comme une meurtrière. C'est une véritable tragédie. Après délibéré, elle est condamnée à 24 mois de prison avec sursis, annulation du permis de conduire qu'elle ne pourra repasser que dans 6 mois.

Elle devra verser 10 000€ à deux des petits-enfants mineurs de la victime et 2 500€ pour frais d'avocat. Il est à noter que la compagnie d'assurances Axa a déjà réglé 7 000€ à chaque enfant et 1 000€ de frais d'avocat.

• A lire aussi. Près de Rouen. Un spéléologue sauvé de la grotte du Puits du Diable

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Vire Normandie. Elle percute une piétonne à un passage piéton, qui meurt le lendemain
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple