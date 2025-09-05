En ce moment Instant crush DAFT PUNK
Près de Rouen. Un spéléologue sauvé de la grotte du Puits du Diable

Sécurité. Un spéléologue de 22 ans s'est retrouvé en difficulté dans la grotte du Puits du Diable à Canteleu, jeudi 4 septembre. Les pompiers et le SPELEO Secours français ont réussi à le sortir sain et sauf.

Publié le 05/09/2025 à 08h28 - Par Gilles Anthoine
Un spéléologue de 22 ans s'est retrouvé en difficulté dans la grotte du Puits du Diable à Canteleu. - Unsplash

Un spéléologue de 22 ans s'est retrouvé en difficulté dans la grotte du Puits du Diable à Canteleu, jeudi 4 septembre vers 18h. Le jeune homme n'était pas blessé mais avait du mal à sortir par ses propres moyens.

Coincé à 50m de profondeur

Les pompiers de Seine-Maritime, soutenus par le SPELEO Secours français, sont intervenus. La victime était à 50 mètres de profondeur à l'intérieur du puits.

Le jeune a pu être sorti sain et sauf. Il a été examiné par une équipe du Samu. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser.

