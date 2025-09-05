Près de Rouen. Un spéléologue sauvé de la grotte du Puits du Diable

Un spéléologue de 22 ans s'est retrouvé en difficulté dans la grotte du Puits du Diable à Canteleu, jeudi 4 septembre vers 18h. Le jeune homme n'était pas blessé mais avait du mal à sortir par ses propres moyens.

Coincé à 50m de profondeur

Les pompiers de Seine-Maritime, soutenus par le SPELEO Secours français, sont intervenus. La victime était à 50 mètres de profondeur à l'intérieur du puits.

Le jeune a pu être sorti sain et sauf. Il a été examiné par une équipe du Samu. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser.