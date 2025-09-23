Fécamp. Un pompier disparaît lors d'un exercice en mer, il est retrouvé sain et sauf

D'importants moyens de recherche ont été déployés lundi 22 septembre à Fécamp.

Dragon 76 déployé

Vers 16h30, lors d'un entraînement de sauvetage aquatique en mer, un sapeur-pompier a disparu. Une fois l'alerte donnée, des moyens de recherche ont été déployés sur zone avec l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, le matériel de la SNSM et les moyens des pompiers déjà sur place.

Vers 18h, l'homme a été retrouvé sain et sauf sur la plage de Fécamp vers laquelle il s'était laissé dériver. Le pompier est sain et sauf.