Disparition inquiétante à Cherbourg. Une fillette de 9 ans a disparu depuis samedi : un appel à témoins lancé dans la Manche

Lundi 22 septembre en soirée, la police nationale de la Manche a lancé un appel à témoins pour une disparition inquiétante.

Sans nouvelle depuis samedi soir

Maria Kitoko, 9 ans, a été vue pour la dernière fois samedi 20 septembre au soir, au domicile de ses parents. Ces derniers ont constaté la disparition de la fillette le dimanche matin. Maria Kitoko n'a pas laissé d'écrit, n'a pas de téléphone, ni d'argent. Les recherches menées jusqu'ici se sont avérées vaines.

Sa description

La jeune fille mesure 1,57m, est de corpulence normale, a les yeux marron et les cheveux mi-longs noirs tressés avec un bandeau (voir photo). La dernière fois qu'elle a été aperçue, Maria portait une robe rouge et des claquettes blanches, des anneaux d'oreille en métal jaune et une chaîne au cou avec un papillon en métal jaune.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police de Cherbourg au 02 33 88 76 12.