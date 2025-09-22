En ce moment Young Kids BROKEN BACK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Disparition inquiétante à Cherbourg. Une fillette de 9 ans a disparu depuis samedi : un appel à témoins lancé dans la Manche

Sécurité. Une fillette de 9 ans, habitant à Cherbourg, n'a plus été vue depuis samedi 20 septembre au soir. La police nationale de la Manche lance un appel à témoins pour disparition inquiétante.

Publié le 22/09/2025 à 21h04 - Par Lucien Devôge
Disparition inquiétante à Cherbourg. Une fillette de 9 ans a disparu depuis samedi : un appel à témoins lancé dans la Manche
Maria, 9 ans, est portée disparue depuis le samedi 20 septembre à Cherbourg. - Police nationale de la Manche

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Lundi 22 septembre en soirée, la police nationale de la Manche a lancé un appel à témoins pour une disparition inquiétante. 

Sans nouvelle depuis samedi soir

Maria Kitoko, 9 ans, a été vue pour la dernière fois samedi 20 septembre au soir, au domicile de ses parents. Ces derniers ont constaté la disparition de la fillette le dimanche matin. Maria Kitoko n'a pas laissé d'écrit, n'a pas de téléphone, ni d'argent. Les recherches menées jusqu'ici se sont avérées vaines. 

Sa description

La jeune fille mesure 1,57m, est de corpulence normale, a les yeux marron et les cheveux mi-longs noirs tressés avec un bandeau (voir photo). La dernière fois qu'elle a été aperçue, Maria portait une robe rouge et des claquettes blanches, des anneaux d'oreille en métal jaune et une chaîne au cou avec un papillon en métal jaune. 

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de police de Cherbourg au 02 33 88 76 12.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Disparition inquiétante à Cherbourg. Une fillette de 9 ans a disparu depuis samedi : un appel à témoins lancé dans la Manche
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple