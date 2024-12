Sauvetage en mer. Ils étaient montés sur une embarcation précaire : 18 migrants secourus à Dieppe

Une intervention spéciale a eu lieu à Dieppe, vendredi 27 décembre au matin. A l'issue d'une opération d'assistance et de secours en mer, conduite par le Cross Gris-Nez, menée sous la responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, en concertation avec le préfet de la Seine-Maritime et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), 18 migrants en difficulté à bord d'une embarcation précaire ont été repérés et secourus par un des canots de la SNSM. Ils se trouvaient en face du port de Dieppe.

Prise en charge des migrants

Sur place, les migrants ont été pris en charge par un dispositif du Sdis de la Seine-Maritime et de la Croix-Rouge, assurant un bilan de santé et une distribution de vêtements, dans le gymnase Léon Rogé mis à disposition par la Ville de Dieppe. Les services de l'Etat ont parallèlement procédé à l'examen des situations administratives au cas par cas, en lien étroit avec l'autorité judiciaire, pour réserver les suites appropriées.

Audrey Baconnais-Rosez, sous-préfète de Dieppe, s'est rendue sur place afin de coordonner les différentes opérations de secours et de prise en charge administrative. Les patrouilles locales vont être renforcées afin d'accroître la prévention et la capacité de réaction face à ces situations.