Un jeune homme brûlé vif dans sa voiture

Les causes de l'accident ne sont pas encore établies. La Peugeot 106 à bord de laquelle se trouvaient les trois jeunes gens a fait plusieurs tonneaux sur une vingtaine de mètres, peu avant 6H00, avant de s'immobiliser sur le toit et de prendre feu, sur la RD 256, à Bellengreville, non loin de Dieppe.



Les deux passagers, légèrement blessés, ont réussi à sortir du véhicule mais pas le conducteur coincé dans l'habitacle. L'un des jeunes gens est allé demander de l'aide à une ferme voisine mais, malgré un extincteur, il a été impossible de sauver le chauffeur prisonnier de la carcasse. Des "flammes de 5 à 6 mètres s'élevaient de la voiture complètement embrasée, rendant toute approche impossible", selon un témoin.



Les deux blessés ont été hospitalisés à Dieppe. Les gendarmes ont ouvert une enquête.