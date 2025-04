Avranches. Un choc entre trois voitures fait quatre blessées

Les pompiers de la Manche sont intervenus, jeudi 24 avril en début d'après-midi à Avranches, sur la place Patton. Trois voitures se sont percutées. Dans le premier véhicule, il y avait deux femmes de 72 et 44 ans, dans le deuxième, une femme de 80 ans, et dans le dernier une femme de 23 ans. Elles ont toutes été légèrement blessées et emmenées à l'hôpital de la commune. Neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés.