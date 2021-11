Nouveau chassé-croisé : prévisions et contrôles en Basse Normandie

Et c'est parti pour un nouveau chassé-croisé sur les routes de la région. Bison Futé voit rouge samedi 21 août et prévoit des difficultés de circulation entre 11h et 19h. Le trafic devrait être perturbé notamment sur l'A13, au niveau des péages de Beuzeville et de Dozulé, sur le périphérique caennais et sur l'A84, au pied d'Avranches.

Prudence puisque vendredi 20 août dans la matinée, un accident a encore impliqué deux motards sur la rocade de Lisieux entre les sorties Livarot et Saint Désir. Le conducteur et son passager ont été blessés sans que leur pronostic vital ne soit toutefois engagé. Notez aussi cette belle frayeur sur la N13. Un automobiliste s'est endormi au volant vendredi 20 août. Sa camionnette a fait plusieurs embardées. Par chance, le conducteur n'a pas été blessé.

Vigilance aussi puisque les autorités ont annoncé un renforcement des contrôles sur le territoire manchois. Une opération qui répond au lourd bilan constaté depuis le début août. Six personnes ont été tué sur les routes de la Manche, contre une seule en août 2009. En cause, encore une fois, l'alcool...

Bonus AUDIO / Le point sur les opérations de contrôles avec le capitaine Médard, Commandant en second de l'escadron départemental de la Manche, attaché à la sécurité routière.

Bonus PDF / Le point sur les prévisions de Bison Futé en pièce jointe.