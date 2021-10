Trafic perturbé pour ce week-end rallongé

Avec ce nouveau week-end de trois jours, vous serez très nombreux à circuler sur les routes de la région. Bison Futé voit déjà Orange en cette fin de journée de vendredi 21 mai dans le sens des départs. Pareil pour samedi 22 mai. La circulation s'annonce difficile entre 10h et 14h. Retour au vert dimanche 23 mai. En revanche, le trafic sera à nouveau perturbé lundi 24 mai, surtout entre 16h et 22h.



Vigilance donc puisque c'est dans ce contexte qu'une vaste opération de contrôles routiers a démarré ce vendredi 21 mai. Les forces de l'ordre étaient très présentes notamment sur l'A13 et la N13. Et ce n'est pas fini, les autorités restent mobilisées avec de nouveaux contrôles prévus tout au long du week-end de la Pentecôte.

