Bison Futé voit rouge sur les routes du Grand Ouest

Nouveau week-end de départs en vacances oblige, ça risque de coincer à nouveau sur les routes de la région et du Grand Ouest. La circulation est difficile dès l'après-midi ce vendredi 16 juillet dans le sens des départs. Bison Futé voit rouge jusqu'à samedi 17 juillet dans la soirée. Comme d'habitude, les difficultés vont se concentrer sur l'A13 au niveau des péages de Dozulé et de Beuzeville mais aussi sur les grands axes de la région (A84, N13, N174), ainsi que les périphériques de Caen et de Rennes.

Bonus PDF / Le bulletin de Bison Futé avec toutes les infos pratiques.