Pâques : ça bouchonne !

Comme à chaque week-end Pascal, la circulation a été très dense samedi 3 avril sur les routes de la région. Bison Futé voyait rouge et ne s'est pas trompé. A plusieurs reprises, les automobilistes ont été piégés dans de gros bouchons, notamment sur l'A13 et le périphérique caennais. En revanche, pour ce dimanche 4 avril, pas de problème pour circuler en Basse-Normandie. Les difficultés devraient toutefois reprendre lundi 5 avil avec les retours de week-end. Bison Futé voit orange et déconseille de prendre la route entre midi et 20h00.

