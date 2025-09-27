Près de Valognes. Trois blessés transportés à l'hôpital après un accident sur la RD2

Un accident a eu lieu vendredi 26 septembre sur la RD2 à hauteur de Sainte-Colombe dans la Manche vers 17h. Selon les pompiers, dans un premier véhicule se trouvait une femme de 19 ans. Elle a été transportée au centre hospitalier Pasteur.

12 pompiers mobilisés

Dans le second véhicule, un homme de 70 ans et une femme de 69 ans qui se trouvaient à l'intérieur ont été blessés. Ils ont été conduits au centre hospitalier de Cherbourg.

Pour cet accident, 12 pompiers ont été mobilisés.