Près de Valognes. Trois blessés transportés à l'hôpital après un accident sur la RD2

Sécurité. Vendredi 26 septembre, un accident s'est produit sur la RD2 en fin d'après-midi, à hauteur de Sainte-Colombe dans la Manche. Trois personnes ont été blessées. Toutes ont été conduites à l'hôpital.

Publié le 27/09/2025 à 09h38 - Par Justine Carrère
Près de Valognes. Trois blessés transportés à l'hôpital après un accident sur la RD2
Trois personnes ont été blessées dans un accident de la route vendredi 26 septembre sur la RD2 à hauteur de Sainte-Colombe dans la Manche. Elles ont été conduites à l'hôpital. - Illustration

Un accident a eu lieu vendredi 26 septembre sur la RD2 à hauteur de Sainte-Colombe dans la Manche vers 17h. Selon les pompiers, dans un premier véhicule se trouvait une femme de 19 ans. Elle a été transportée au centre hospitalier Pasteur.

12 pompiers mobilisés

Dans le second véhicule, un homme de 70 ans et une femme de 69 ans qui se trouvaient à l'intérieur ont été blessés. Ils ont été conduits au centre hospitalier de Cherbourg.

Pour cet accident, 12 pompiers ont été mobilisés.

