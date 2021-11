Rouen. À Rouen, il tente de fuir la police avec un pneu crevé

Aux alentours de 4h30, vendredi 30 décembre 2016, des policiers en patrouille dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) repèrent une voiture roulant à vive allure, rue des Emmurés.

Il roule sur la voie de métro et entre les immeubles

Alors qu'ils lui font signe de s'arrêter, le chauffeur éteint ses feux et accélère. Il s'engage avenue de Bretagne puis avenue de Caen, effectue plusieurs demi-tours avant de prendre la direction de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) via la rue du Madrillet.

Dans sa course, il percute un trottoir. Sa roue avant gauche est crevée mais il poursuit sa route. Bloqué dans une impasse, il monte sur la pelouse et se faufile entre des immeubles. La voie de métro ne l'arrête pas non plus et il n'hésite pas à s'y engager avec sa voiture.

Le chauffeur alcoolisé et sans permis

Le chauffard finit par abandonner son véhicule au niveau du foyer du Toit familial et tente de fuir à pied. Les policiers le rattrapent et contrôlent son identité. Originaire de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), le suspect, âgé de 29 ans, ne possède pas de permis de conduire et souffle en plus à 0,68 mg d'alcool par litre d'air expiré.

À bord de la voiture, une passagère de 23 ans repart libre tandis qu'un second passager, âgé lui aussi de 23 ans, est également contrôlé à un taux d'alcoolémie positif.

