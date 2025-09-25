Rouen. Mouvement "Bloquons Tout" : mobilisation à l'université et au lycée Jeanne d'Arc

Mobilisation dans le cadre du mouvement "Bloquons Tout", ce jeudi 25 septembre à Rouen. Une dizaine de personnes a tenté de bloquer l'université de Rouen vers 7h.

Ils ont renversé des poubelles devant l'entrée principale du campus Pasteur. La police est intervenue et a sécurisé les étudiants souhaitant pénétrer dans l'établissement, par une entrée secondaire. Le lycée Jeanne d'Arc a aussi été bloqué. Les élèves n'ont pas pu pénétrer dans l'établissement. Le lycée a pris la décision d'annuler tous les cours ce jeudi matin.