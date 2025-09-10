Manche. 231 gendarmes, 110 policiers et quatre interpellations : le bilan sécuritaire de la journée "Bloquons tout"

De nombreux rassemblements ont eu lieu partout dans la Manche, mercredi 10 septembre, dans le cadre de la journée nationale d'action Bloquons tout. Le préfet de la Manche, Xavier Brunetière a fait le point sur le volet sécuritaire en fin de journée. Cette journée d'action a mobilisé 231 gendarmes et 110 policiers. Quatre personnes ont été interpellées partout dans le département. Elles l'ont été pour outrage, rébellion, incendie de poubelle et violence envers un agent de police.

Des rassemblements du nord au sud

Des rassemblements ont eu lieu dans tout le département dès le matin, non déclaré souligne le représentant de l'Etat, à Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, Marigny-le-Lozon, Coutances, Avranches et Carentan. Un centre opérationnel départemental a été mis en place en préfecture. "La circulation est restée globalement fluide sur l'ensemble du département, malgré des ralentissements ponctuels. Les blocages apparus en début de matinée ont été rapidement levés", détaille Xavier Brunetière, que ce soit par les gendarmes ou par la police. A Cherbourg, Saint-Lô et Coutances, des rassemblements ont aussi eu lieu l'après-midi.

"Le préfet de la Manche condamne avec fermeté les dégradations constatées : graffitis visant les forces de l'ordre, et coupure d'électricité à Avranches due à un acte de malveillance, ayant affecté un établissement de santé accueillant des patients en situation de risque vital", explique aussi le communiqué.