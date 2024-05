Grandes marées. La SNSM d'Hauteville-sur-Mer en patrouille

Les grandes marées sont de retour sur les côtes de la Manche depuis le 6 mai, et se terminent vendredi 10 mai. Elles coïncident en plus avec le pont de l'Ascension. Le résultat est une forte affluence en bord de mer. A Hauteville-sur-Mer, la SNSM a mis un canot en patrouille le long de la côte pour accompagner la remontée de la marée et éviter des drames impliquant des personnes isolées. Mercredi 8 mai, ils ont ainsi aidé trois personnes à Bricqueville-sur-Mer. Elles ont été prises en charge par le nageur du canot. L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile a aussi été mobilisé. Jeudi 9 mai, les patrouilles ont continué, mais il n'y a heureusement pas eu besoin d'une intervention.

Lutter contre le phénomène des personnes isolées par la marée est le cheval de bataille de la préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord pour la saison estivale 2024. Sur l'ensemble de la façade Manche Mer du Nord, six personnes sont décédées depuis le début de l'année.

