Agon-Coutainville. Le Barel ferme ses portes sur décision de sa gérante

"C'est avec une immense émotion que je vous annonce la fermeture définitive de notre établissement, Le Barel", a annoncé sur les réseaux sociaux Laurie Grenier, la gérante de ce bar-boîte de nuit à Agon-Coutainville, mercredi 15 octobre. "Le Barel n'est pas vendu. Je ne sais pas encore ce que l'avenir réserve à ce lieu, mais une chose est sûre : tout ce que vous avez pu entendre sur d'éventuels rachats ou repreneurs est faux. La décision de fermer, c'est moi qui l'ai prise, par choix, avec le cœur", détaille-t-elle pour faire taire les rumeurs.

Laurie Grenier remercie les habitués ou personnes de passage qui sont venus faire la fête. "Vous avez donné une âme à cet endroit. Chaque moment partagé a fait du Barel bien plus qu'une discothèque : une famille." Elle remercie aussi l'association de commerçants qui l'a soutenue.

La fête n'est pas finie

"La jeunesse d'Agon-Coutainville perd un repère, c'est vrai. Mais ne perdez pas espoir : la fête ne s'arrête jamais, elle change simplement de lieu. Continuez à vivre, à rire, à aimer, à danser parce que la vie est belle, et la vie est une fête", ouvre vers l'avenir la jeune femme. Elle adresse aussi un message de prévention : "L'alcool peut être un compagnon de fête, mais il ne doit jamais être un danger. Vous allez maintenant sûrement faire de la route pour aller danser et profiter de la vie. S'il vous plaît, ne prenez pas le volant en ayant bu, veillez les uns sur les autres."

"Merci pour tout, vraiment. Pour chaque sourire, chaque pas de danse, chaque instant partagé", conclut Laurie Grenier.