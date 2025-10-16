En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Football. Découvrez le tirage du 6e tour de la Coupe de France

Sport. Ce mercredi 15 octobre s'est tenu le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football. Tirage clément pour le SM Caen et Quevilly-Rouen-Métropole avec des confrontations à peu près de même niveau. Découvrez les affiches qui se dérouleront le week-end du 25 et 26 octobre.

Publié le 16/10/2025 à 09h03 - Par Jimmy Joubert
Découvrez le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France. - Bayeux FC

Dernier tour avec des affiches 100% normandes et avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Après un 5e tour qui a réservé quelques surprises, comme la qualification de l'US Alençon face au FC Rouen, voici les affiches de ce 6e tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort s'est tenu ce mercredi 15 octobre. Ces rencontres se tiendront le week-end du 25 et 26 octobre prochain.

Les Normands tirés au sort

  • Alizay (R2, Eure) - SM Caen (N1, Calvados).
  • La Maladrerie (R1, Calvados) - QRM (N1, Seine-Maritime).
  • Oissel (N3, Seine-Maritime) - Alençon (N3, Orne).
  • Coutances (R2, Manche) - Dieppe (N2, Seine-Maritime).
  • Yvetot (R1, Seine-Maritime) - Saint-Lô (R1, Manche).
  • ASPTT Caen (R1, Calvados) - Évreux (R1, Eure).
  • Bayeux (R1, Calvados) - Le Havre Caucriauville (N3, Seine-Maritime).
  • Vernon (R2, Eure) - Granville (N2, Manche).
  • Avranches (N2, Manche) - Dives Cabourg (N3, Calvados)

