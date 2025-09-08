Calvados. Tuberculose bovine : 300 animaux dépistés de force car l'éleveur ne le faisait pas

Depuis plusieurs années, un éleveur du Calvados refusait de réaliser des prélèvements ou tests obligatoires sur ses animaux, afin de détecter notamment des cas de tuberculose bovine. Et ce, malgré les procédures administratives et judiciaires engagées. Alors, le préfet du Calvados l'a mis en demeure et ordonné l'exécution d'office par les services de l'Etat. Ainsi, du 25 août au 4 septembre, une opération "d'envergure" a eu lieu, pilotée par la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Vétérinaires, gendarmes ou organismes agricoles se sont mobilisés sur place.

Des dépistages "obligatoires"

Il fallait ainsi réaliser les "prophylaxies" sur l'ensemble des 300 bovins. Il s'agit de mesures préventives qui permettent d'éviter que l'animal ne développe une maladie telle que la tuberculose bovine, la brucellose, une rhinotrachéite infectieuse bovine ou une diarrhée virale bovine. La préfecture du Calvados relate d'ailleurs que l'exploitation concernée, qui n'est pas nommée, est particulièrement "soumise aux mesures de prophylaxies renforcées relatives à la tuberculose bovine, à l'image d'un millier d'élevages dans le département."

D'importants frais ont été engagés par les services de l'Etat. L'ensemble sera facturé à l'exploitant. "Le préfet relève que les quatre autres élevages bovins qui, dans le Calvados, avaient de même refusé jusqu'à présent de réaliser leurs prophylaxies, ont engagé récemment les dépistages obligatoires."

