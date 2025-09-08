En ce moment SMOOTH SANTANA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. Tuberculose bovine : 300 animaux dépistés de force car l'éleveur ne le faisait pas

Agriculture. Du 25 août au 4 septembre, une grande opération a eu lieu dans une exploitation défaillante du Calvados. L'éleveur ne réalisait pas le dépistage contre la tuberculose bovine, par exemple.

Publié le 08/09/2025 à 14h20 - Par Lilian Fermin
Calvados. Tuberculose bovine : 300 animaux dépistés de force car l'éleveur ne le faisait pas
L'exploitation d'environ 300 bovins avait été mise en demeure par le préfet du Calvados. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis plusieurs années, un éleveur du Calvados refusait de réaliser des prélèvements ou tests obligatoires sur ses animaux, afin de détecter notamment des cas de tuberculose bovine. Et ce, malgré les procédures administratives et judiciaires engagées. Alors, le préfet du Calvados l'a mis en demeure et ordonné l'exécution d'office par les services de l'Etat. Ainsi, du 25 août au 4 septembre, une opération "d'envergure" a eu lieu, pilotée par la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Vétérinaires, gendarmes ou organismes agricoles se sont mobilisés sur place.

Des dépistages "obligatoires"

Il fallait ainsi réaliser les "prophylaxies" sur l'ensemble des 300 bovins. Il s'agit de mesures préventives qui permettent d'éviter que l'animal ne développe une maladie telle que la tuberculose bovine, la brucellose, une rhinotrachéite infectieuse bovine ou une diarrhée virale bovine. La préfecture du Calvados relate d'ailleurs que l'exploitation concernée, qui n'est pas nommée, est particulièrement "soumise aux mesures de prophylaxies renforcées relatives à la tuberculose bovine, à l'image d'un millier d'élevages dans le département."

D'importants frais ont été engagés par les services de l'Etat. L'ensemble sera facturé à l'exploitant. "Le préfet relève que les quatre autres élevages bovins qui, dans le Calvados, avaient de même refusé jusqu'à présent de réaliser leurs prophylaxies, ont engagé récemment les dépistages obligatoires."

• A lire aussi. Manche. 816 foyers de fièvre catarrhale ovine recensés

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Calvados. Tuberculose bovine : 300 animaux dépistés de force car l'éleveur ne le faisait pas
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple