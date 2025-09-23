En ce moment Next Summer Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Calvados. 1 000 patients par an : cet hôpital ouvre un nouveau service de médecine

Santé. L'Hôpital Privé du Pays d'Auge annonce ouvrir un nouveau service de médecine à compter du lundi 29 septembre dans son site de Cricquebœuf (Calvados). 

Publié le 23/09/2025 à 17h15 - Par Lilian Fermin
Calvados. 1 000 patients par an : cet hôpital ouvre un nouveau service de médecine
Le service sera basé à Cricqueboeuf, dans le pays d'Auge. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'offre de proximité se renforce dans le Calvados. L'Hôpital Privé du Pays d'Auge (HPPA) confirme proposer une nouvelle offre d'hospitalisation complète de 10 lits et de 4 places d'hôpital de jour sur son site de Cricquebœuf, à compter du lundi 29 septembre. Cette offre sera opérationnelle 24 heures sur 24, tous les jours.

Des travaux de modernisation en 2026

Ce service "pourra accueillir à terme plus de 1 000 patients par an en hospitalisation complète et en ambulatoire, explique l'HPPA. Leur prise en charge médicale sera assurée par une nouvelle équipe pluridisciplinaire dédiée comprenant deux médecins généralistes, des infirmières, des aides-soignantes et des kinésithérapeutes". Les professionnels s'appuieront également sur des ressources mutualisées au sein de l'HPPA, comme les psychologues ou diététiciennes. "Le service disposera de plusieurs spécialités médicales : algologie (douleurs chroniques), pneumologie (allergologie, immunologie, analyse du sommeil/polysomnographie), gastro-entérologie médicale et oncologie médicale."

Cette ouverture se fait dans les locaux actuels, bien que des travaux de modernisation sont prévus en 2026 à Cricquebœuf. En comptant les sites de Deauville et Lisieux, l'HPPA propose plus de 300 lits et place au total, et accueille environ 270 professionnels.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Calvados. 1 000 patients par an : cet hôpital ouvre un nouveau service de médecine
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple