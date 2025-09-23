Calvados. 1 000 patients par an : cet hôpital ouvre un nouveau service de médecine

L'offre de proximité se renforce dans le Calvados. L'Hôpital Privé du Pays d'Auge (HPPA) confirme proposer une nouvelle offre d'hospitalisation complète de 10 lits et de 4 places d'hôpital de jour sur son site de Cricquebœuf, à compter du lundi 29 septembre. Cette offre sera opérationnelle 24 heures sur 24, tous les jours.

Des travaux de modernisation en 2026

Ce service "pourra accueillir à terme plus de 1 000 patients par an en hospitalisation complète et en ambulatoire, explique l'HPPA. Leur prise en charge médicale sera assurée par une nouvelle équipe pluridisciplinaire dédiée comprenant deux médecins généralistes, des infirmières, des aides-soignantes et des kinésithérapeutes". Les professionnels s'appuieront également sur des ressources mutualisées au sein de l'HPPA, comme les psychologues ou diététiciennes. "Le service disposera de plusieurs spécialités médicales : algologie (douleurs chroniques), pneumologie (allergologie, immunologie, analyse du sommeil/polysomnographie), gastro-entérologie médicale et oncologie médicale."

Cette ouverture se fait dans les locaux actuels, bien que des travaux de modernisation sont prévus en 2026 à Cricquebœuf. En comptant les sites de Deauville et Lisieux, l'HPPA propose plus de 300 lits et place au total, et accueille environ 270 professionnels.