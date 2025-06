Calvados. L'accès aux urgences des hôpitaux du département se fera avec le Samu

L'Agence régionale de santé (ARS) Normandie vient d'annoncer une nouvelle mesure pour accéder aux services d'urgences de l'ensemble des hôpitaux du Calvados. A compter du 1er juillet, il sera donc obligatoire d'appeler le 15 pour être redirigé vers les urgences. Les médecins régulateurs du Samu auront donc la mission de vous rediriger vers l'offre de soin la plus adaptée selon votre situation.

Limiter la surcharge des urgences

Une mesure qui intervient "dans le contexte de l'été et de la forte fréquentation touristique du département, pour préserver le bon fonctionnement des services d'urgences d'un afflux non maîtrisé", explique l'ARS Normandie. L'objectif est donc de limiter la surcharge des urgences, qui connaissent une diminution des effectifs de façon générale, mais d'autant plus l'été.

Faire appel au 15, pour accéder aux urgences, c'est un dispositif régulièrement mis en place les week-ends pour certains hôpitaux, comme celui de Cricquebœuf durant le printemps. Cela devrait durer au moins jusqu'en septembre, et l'ARS avisera de sa conservation ou non par la suite.