En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. La "Marche des Normands" organisée samedi suscite des controverses

Politique. A Rouen, la Marche des Normands, organisée samedi 18 octobre pour la deuxième année consécutive par l'ultra-droite fait réagir. Une contre-manifestation antifasciste est organisée dans le même temps. Un groupe d'universitaires et de guides conférenciers dénonce aussi la démarche dans une pétition.

Publié le 16/10/2025 à 09h05 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. La "Marche des Normands" organisée samedi suscite des controverses
L'an passé, les manifestants ont arboré des drapeaux normands ou une banderole "Fiers d'être normands" en tête de cortège.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La "Marche des Normands", organisée samedi 18 octobre à Rouen, n'en finit plus de faire réagir. Si les organisateurs ne se disent affiliés à aucune autre association et organisation, ils sont largement soutenus et relayés par des groupes de l'ultra-droite et identifiés comme identitaires. "Nous souhaitons défendre et célébrer l'âme normande, une sorte de cri du cœur contre l'uniformisation culturelle. Cette marche est, à nos yeux, [...] une affirmation, l'incarnation d'un élan populaire et enraciné pour faire vivre, avec passion et fierté, l'esprit normand", indiquent-ils en précisant qu'ils attendent "quelques centaines de personnes".

"Une occasion de manifester une idéologie d'extrême droite"

La demande de rassemblement a été déposée en préfecture qui a pris acte. "La décision d'interdire ou non une manifestation ainsi que les éventuelles contre-manifestations résulte d'une appréciation fondée sur l'évaluation des conséquences prévisibles du rassemblement sur l'ordre public, issue des éléments d'information à la disposition du préfet. Les éléments seront analysés au plus proche de l'événement", précise-t-elle. L'événement est donc autorisé, à l'heure d'écrire ces lignes.

A la même heure, samedi, une contre-manifestation est organisée par des syndicats et associations classés à gauche, baptisée "Fascistes hors de nos rues". Le tract dénonce des "pseudo-commémorations historiques" qui cachent "une occasion de manifester une idéologie d'extrême droite, une haine raciste et anti-immigrés et le rejet de ceux qui ne seraient pas de vrais Français".

Jean Mabire célébré comme Flaubert ?

De même, une pétition a été signée par différentes institutions, associations, et guides conférenciers et chercheurs en histoire de l'université de Rouen. Eux parlent d'une "identité réactionnaire, de rejet et d'exclusion" et tiennent à manifester que cette "Marche des Normands n'a aucune reconnaissance et aucun soutien des personnes travaillant sur l'histoire de la Normandie et la valorisation de sa culture". Et d'insister sur certaines figures discutables qui sont présentées comme des portes-étendards dans la "Marche des Normands". "Aux côtés de Flaubert figure Jean Mabire, qui a fait des poèmes à la gloire de la SS. Ça nous ennuie", indique une maîtresse de conférences en Histoire de l'université de Rouen, signataire de la pétition. Elle souhaite mettre en garde ses étudiants "qui peuvent participer à cette marche de bonne foi" pour leur dire que "l'esprit critique et la démarche scientifique ne sont pas compatibles avec des mouvements qui instrumentalisent l'Histoire".

Sur ces contestations, les organisateurs de la Marche des Normands durcissent le ton. Pour la contre-manifestation, ils parlent de "militants communistes dont la légitimité morale est parfaitement inexistante [...]. Ils perdent la bataille culturelle, incapables de séduire au-delà d'une poignée de buveurs de 8.6 et d'étudiants attardés. Ils en viennent à multiplier outrances, diffamations et interdits arbitraires". Quant à la pétition : "Nous estimons que l'université française, notamment en sciences humaines, est dominée par des chercheurs militants d'extrême gauche qui s'arrogent le monopole de la légitimité historique", parlant même de "chasse aux sorcières", pour ne sélectionner que les passages les moins fleuris des réponses qui nous ont été adressées par écrit.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. La "Marche des Normands" organisée samedi suscite des controverses
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple