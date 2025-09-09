"Bloquons tout" le 10 septembre. Un dispositif de sécurité instauré par la préfecture de Seine-Maritime toute la journée

Un dispositif de sécurité est prévu par la préfecture de Seine-Maritime mercredi 10 septembre en raison du mouvement de mobilisations "Bloquons tout le 10 septembre". Plusieurs actions sont d'ores et déjà annoncées à Rouen (une manifestation en centre-ville dès 14h30), au Havre (un rassemblement en centre-ville à compter de 10h) et à Dieppe (un rassemblement devant l'hôtel de ville dès 10h30).

• A lire aussi. Bloquons tout le 10 septembre. Les commerçants de Rouen se préparent : "Les zones sensibles du magasin seront protégées"

De potentielles actions non déclarées

Comme le précise la préfecture, "d'autres actions revendicatives non déclarées, de filtrage ou de blocage de la circulation pourraient également être mises en place" dans le département. Dans ce contexte, le préfet rappelle que "le respect du droit de manifestation doit s'accompagner du respect de l'ordre public".

Dégradations et violence sont "des délits qui conduiront à une réaction immédiate et à des interpellations systématiques des auteurs, qui seront mis à disposition des autorités judiciaires", poursuit-il. Tout fait qui créerait un trouble grave à l'ordre public fera l'objet d'une entrave et d'un déblocage dans les plus brefs délais.

Les forces de l'ordre mobilisées toute la journée

En Seine-Maritime, la police et la gendarmerie seront fortement mobilisées toute la journée, avec l'aide d'une compagnie de CRS. "Une mobilisation maximale" est prévue toute la journée, indique la préfecture. Cette organisation s'inscrit dans le cadre du dispositif national qui prévoit plus de 80 000 policiers et gendarmes déployés en France.

Des arrêtés préfectoraux

Le préfet de la Seine-Maritime a pris des arrêtés pour prévenir les troubles à l'ordre public. Ils interdisent, le mercredi 10 septembre de 5h à 23h, sur tout le département et autour des cortèges, défilés ou rassemblements, le port et le transport de certains objets par des particuliers.

Sont concernés : les objets pouvant être utilisés comme armes (boules de pétanque, pierres, boulons…), les artifices et articles pyrotechniques, ainsi que les conteneurs individuels contenant de l'essence, de l'alcool à brûler ou du gaz.

Dans les secteurs dans lesquels les rassemblements auront lieu, des arrêtés préfectoraux autorisant le survol et la captation d'images par des drones de la police nationale ont été pris à Rouen, Le Havre et Dieppe.