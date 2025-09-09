En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
"Bloquons tout" le 10 septembre. Les commerçants de Rouen se préparent : "Les zones sensibles du magasin seront protégées"

Société. En vue du mouvement national "Bloquons tout le 10 septembre", les commerçants de Rouen se préparent à d'éventuels débordements et comptent s'adapter à l'évolution des mobilisations comme la manifestation prévue mercredi 10 septembre.

Publié le 09/09/2025 à 16h49, mis à jour le 09/09/2025 à 17h32 - Par Justine Carrère
En raison du mouvement "Bloquons tout le 10 septembre" prévu mercredi 10 septembre, les banques et les autres commerçants du centre-ville de Rouen se préparent.

"On a eu des directives nous disant d'être très vigilants", confie Lucien Cheng, gérant de la maroquinerie Balenzo située rue Jeanne d'Arc à Rouen. Elles font suite au mouvement "Bloquons tout" qui se tiendra mercredi 10 septembre. En plus des blocages prévus tôt dans la matinée, une manifestation est aussi prévue l'après-midi au départ de la CPAM, avenue de Bretagne, pour une fin de cortège à 18h à l'hôtel de ville de Rouen. Dans ce contexte, les commerçants se préparent.

A lire aussi. Bloquons tout le 10 septembre. Quelles sont les perturbations à prévoir sur le réseau de transport rouennais ?

"On sera beaucoup plus vigilants"

"Normalement on avait la braderie mais on risque de ne pas exposer nos produits en raison de la manifestation", assure Lucien Cheng. "Nous serons ouverts mais on sera beaucoup plus vigilants", poursuit-il. "Même pendant la période des Gilets jaunes, on n'a pas eu de vitrine cassée donc j'espère que ça se passera bien." A quelques mètres, Hervé Auvard, directeur d'Acuitis Rouen, compte lui aussi ouvrir son magasin même s'il "se reprojette sur les Gilets jaunes quand on voit les banques se barricader". Il reste aussi tolérant. "C'est un mouvement social de contestation que je comprends même si forcément en tant que chef d'entreprise, c'est plus compliqué pour nous."

Echanger avec les forces de l'ordre

Téo Lakdar, technico-commercial chez Actimag Rouen se prépare lui aussi à cette journée de mobilisation. "Comme notre grille est à l'intérieur du magasin, on sera vigilant à notre vitrine", explique-t-il. "On a aussi comme directive d'interroger la police qui sera en tête du cortège pour savoir comment se passe la manifestation." Une chose est sûre, "les zones sensibles du magasin seront protégées".

Dans ce contexte de mobilisations, la Ville de Rouen demande aux habitants et commerçants du centre-ville de rentrer leurs poubelles pour éviter qu'elles ne soient détournées de leur usage.

