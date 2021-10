Caen. Gilets jaunes, un an après : l'interdiction de manifester reconduite

samedi 17 novembre 2018. Cela fait un an que les Gilets jaunes ont lancé leur mouvement, ont arpenté les ronds-points de l'agglomération caennaise et bloquaient les rues du centre-ville. En prévision de cet anniversaire, ce week-end du 16 et 17 novembre 2019, la préfecture du Calvados a reconduit ses arrêtés d'interdiction de manifester.

Cela concerne, de 6 h à 23 h, le périmètre du centre-ville qui inclut les rues suivantes : Fossés Saint-Julien, rue de Geôle, place Saint-Pierre, rue Saint-Jean, rue neuve Saint-Jean, avenue du Six-Juin, rue de l'Oratoire, rue Marthe-le-Rochois, boulevard Maréchal-Leclerc, place Gambetta, boulevard Bertrand, esplanade Guillouard, place Fontette, rue Bertauld, rue Saint-Manvieu et la place Saint-Martin.

Le périmètre de sécurité en centre-ville de Caen (Calvados) pour le week-end du 16 et du 17 novembre 2019. - Léa Quinio

Plusieurs ronds-points de l'agglomération sont concernés. Ceux de la Ferme Philippe, à Cagny (intersection de la D230 et D613), de Lazzaro à Colombelles, d'Ifs (intersection entre le périphérique et la route de Falaise) ainsi que celui de la D623 à Mondeville (proche de Décathlon).

Interdiction renforcée sur la possession de produits

De plus, le préfet du Calvados interdit également la détention et le transport sans motif légitime des artifices de divertissement et articles pyrotechniques sur les secteurs de Caen et d'Ifs. Il en est de même pour le carburant sous forme conditionnée et de produits chimiques inflammables ou explosifs. Une interdiction de 5 h à 23 h.

De leur côté, les Gilets jaunes appellent à manifester sur leur page Facebook Les Automobilistes de Normandie en Colère (ANEC). Le rond-point d'Ifs est, entre autres, l'un des points visés dès 6 heures du matin.

