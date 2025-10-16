En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN



Val-de-Reuil. Drogue, portables, armes et autres objets interdits retrouvés dans les cellules de la prison

Sécurité. Lundi 13 et mardi 14 octobre, les agents du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil ont découvert un nombre important d'objets interdits dans les cellules, entre drogue, armes et téléphones portables. Le syndicat FO Justice tire la sonnette d'alarme.

Publié le 16/10/2025 à 10h26 - Par Gilles Anthoine
Val-de-Reuil. Drogue, portables, armes et autres objets interdits retrouvés dans les cellules de la prison
En deux jours de fouilles, un nombre important d'objets interdits ont été retrouvés dans des cellules du centre de détention de Val-de-Reuil. FO Justice titre la sonnette d'alarme. - Simon Lebaron

De très nombreux objets interdits ont été découverts dans les cellules du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil, lundi 13 et mardi 14 octobre. De quoi inquiéter le syndicat FO Justice, qui tire la sonnette d'alarme.

Armes, drogues, téléphones portables…

Tout a commencé lundi 13 octobre par la découverte d'une cache dans une cellule. Dissimulé derrière une plinthe de carrelage, un espace creusé dans le mur abritait 23 chargeurs de téléphones, une dizaine de blocs chargeurs, trois appareils pour capter la télé et trois couteaux artisanaux dont certains d'une taille allant jusqu'à 25 centimètres.

Le lendemain, mardi 14 octobre, les fouilles se sont poursuivies dans d'autres cellules, onze au total. Les agents pénitentiaires ont découvert 15 à 20 téléphones portables, 23 grammes de cocaïne, du cannabis, des lanceurs de projectiles, une console Nintendo Switch, une canne à pêche artisanale, des lames de scie à métaux et des routeurs Wifi.

Une demande de renforts

Cet impressionnant inventaire inquiète FO Justice. "Ces saisies spectaculaires mettent en évidence la porosité grandissante de notre établissement face aux projections et aux trafics." Le syndicat réclame plus de moyens avec la mise en place d'une équipe de sécurité pénitentiaire dotée de 12 agents et "de doter le centre de détention d'une véritable sécurité périmétrique". Pour FO Justice, il y a urgence. "Nous demandons que les équipes régionales d'intervention et de sécurité interviennent avec la brigade cynotechnique le plus rapidement possible."

