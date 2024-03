Le Havre. Vaste opération antidrogue au centre pénitentiaire : les parloirs ciblés par les gendarmes

Sur réquisition du parquet du Havre, une opération de fouilles des parloirs familles du centre pénitentiaire du Havre a été organisée le mercredi 14 février. Elle a mobilisé plus de 30 gendarmes des compagnies de Saint-Romain-de-Colbosc et du Havre. Des fouilles, avec le concours d'un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, ont été réalisées au sein de l'établissement pénitentiaire, avant l'entrée effective des visiteurs au parloir.

Cette opération a permis de découvrir sur plusieurs visiteurs 240 grammes de cannabis destinés aux détenus. Depuis le 1er janvier 2024, ce sont plus de 1,5 kilogramme de cannabis qui ont été découverts par les surveillants, soit presque trois fois plus que sur toute l'année 2023.

Le parquet du Havre précise que "l'introduction de produits stupéfiants en détention alimente les trafics, favorise les passages à l'acte violent ainsi que les faits de chantage ou de racket. D'une manière générale, elle nuit à la réinsertion de l'ensemble des personnes détenues".

Les visiteurs trouvés en possession de produits stupéfiants ont été systématiquement placés en garde à vue. Majoritairement inconnus de la justice, ils ont fait l'objet de poursuites pour trafic de stupéfiants et remise illicite de bien à détenu et ont été condamnés à des peines d'emprisonnement significatives assorties du sursis simple et interdiction de se rendre au centre pénitentiaire du Havre. Les détenus ont également été poursuivis puisque, dans la plupart des cas, les introductions sont réalisées à leur demande. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme, s'ajoutant aux peines en cours d'exécution.

Devant l'ampleur du phénomène, le contrôle des parloirs par les services de l'administration pénitentiaire sera renforcé et les opérations de fouilles avec chien au sein de l'établissement multipliées.