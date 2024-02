Falaise. Déjà emprisonné, un homme jugé pour usage de stupéfiants et port d'arme

Le 19 décembre 2022, un homme est interpellé à Falaise par la police qui vient de le localiser à la suite d'une affaire de drogue. Le trentenaire tente de s'enfuir, mais il est neutralisé. Lors de la palpation judiciaire, les forces de l'ordre trouvent du cannabis sur lui et un révolver avec une cartouche. Placé en garde à vue, il reconnaît être consommateur de cannabis et dit qu'il a acheté cette arme pour se défendre. Ancien consommateur d'héroïne et de cocaïne, il prend maintenant du cannabis.

"Pour moi, les bêtises, c'est fini"

Incarcéré au Havre pour un autre problème de drogue, le prévenu de 35 ans, présent par visio, confirme au tribunal judiciaire de Caen ce jeudi 1er février qu'il n'a pas besoin d'avocat. "J'ai fait des bêtises, j'assume, je dois payer pour ça et, ensuite, vous n'entendrez plus parler de moi." Il n'essaie en rien de minimiser les faits qui sont rapportés par la présidente.

Il affirme que s'il avait l'arme sur lui, c'était pour se suicider, il était très dépressif. Il va mieux depuis qu'il est en prison, car il a pris la mesure de ses problèmes. La présidente lui demande comment il payait son herbe. Il répond qu'il empruntait de l'argent à sa famille. L'homme a huit mentions à son casier judiciaire : agression sexuelle, vol, usages de stupéfiants, violence, conduite sans permis, menace de mort, rébellion.

Il n'a aucune formation, mais dit qu'il a beaucoup travaillé en intérim. Il a un fils de 10 ans, placé en famille d'accueil, mais il a fait une demande pour le récupérer à sa sortie de prison. "Pour moi, les bêtises, c'est fini", répète-t-il.

Dans son réquisitoire, la procureure réclame 12 mois de prison dont 4 avec sursis probatoire. Après délibéré, Alexandre Dame, reconnu coupable, est condamné à 6 mois de prison ferme, interdiction de port d'arme pendant 3 ans, confiscation du révolver et des stupéfiants.