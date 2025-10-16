En ce moment Blink Twice (feat Myles Smith) SHABOOZEY
Près de Caen. Usine Teillage Vandecadelaere : la CGT dénonce licenciement et violences sexistes

Economie. Jeudi 16 octobre, la CGT était rassemblée devant le tribunal de Caen, en réaction à l'assignation en justice de quatre salariés de l'entreprise de transformation de lin Teillage Vandecandelaere.

Publié le 16/10/2025 à 17h13 - Par Elvire Alix
Près de Caen. Usine Teillage Vandecadelaere : la CGT dénonce licenciement et violences sexistes
Les grévistes et la CGT se sont rassemblés devant le tribunal de Caen ce jeudi 16 octobre au matin. - Elvire Alix

Le climat s'est tendu ces dernières semaines à l'usine de transformation de lin Teillage Vandecadelaere, située à Bourguébus, près de Caen. Ce jeudi 16 octobre, plusieurs salariés et syndicalistes de la CGT se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire de Caen pour soutenir quatre collègues, ainsi que deux membres de l'union locale de la CGT, assignés en justice par l'entreprise. La direction leur reproche d'avoir bloqué temporairement l'accès du site à d'autres employés.

Un mouvement de grève sur fond de licenciement et propos sexistes

Le mouvement de grève, entamé en septembre, fait suite au licenciement disciplinaire d'une salariée. La CGT s'est mobilisée pour réclamer sa réintégration et dénoncer, dans le même temps, "des faits de violences sexistes et sexuelles."

Le syndicat, représenté par Alan Berthus, secrétaire général de la CGT du Calvados, réclame également "un renouvellement des pratiques managériales, la mise à l'écart de certains responsables accusés de comportements sexistes, de meilleures conditions de travail et un véritable dialogue social".

La réponse d'usine Teillage Vandecandelaere

Face au mouvement, la direction dénonce les blocages constatés à l'entrée de l'usine. "Nous exigeons simplement que cessent ces agissements", déclare Christophe Gavaret, directeur du site de Bourguébus. Il assure par ailleurs que le climat de travail au sein du site reste "bon", mis à part les tensions liées aux abords de l'entreprise.

Concernant les accusations de harcèlement sexiste, le directeur précise qu'une plainte a été déposée il y a un an "et qu'elle est toujours en cours d'instruction". Une enquête interne aurait été menée, sans qu'aucun nouveau signalement n'ait été recensé depuis.

