Saint-Lô Agglo. Festival de rue et balade audioguidée

Saint-Lô Agglo offre aux vacanciers une saison estivale bien remplie avec de nombreux rendez-vous à ne pas manquer. Pour commencer, il y a La Virée des Mômes. Le festival propose des spectacles de rue mêlant cirque, musique ou théâtre pendant tout l'été. La journée d'ouverture, mercredi 16 juillet, ainsi que celle de fermeture mercredi 20 août, sont des journées "Grand Format" qui invitent les visiteurs à passer toute la journée sur place, avec des spectacles le matin et l'après-midi, entrecoupés d'un pique-nique géant.

Une nouveauté fait aussi son entrée pour la découverte du territoire. Une visite audioguidée à Torigny-les-Villes s'ajoute au panel actuel disponible sur l'application Wivisites. Elle propose de partir, pendant 1h30, à la découverte de la ville de manière ludique à travers les rues et lieux emblématiques, tout en posant des questions sur la ville. Il est aussi possible de découvrir Saint-Lô et Marigny.

Pratique. Toutes les dates et informations sur saintlo-tourisme.fr.