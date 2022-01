[Vidéo] Aunay-les-Bois. Un mois après l'incendie du château, le fils du propriétaire fait le point

"C'est une tragédie", regrette Steve de Romanet, le fils du propriétaire du château d'Aunay-les-Bois. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2021, un incendie d'origine accidentelle s'est déclaré dans la bâtisse située à 20 kilomètres d'Alençon. Malgré les 80 pompiers mobilisés, la quasi-totalité de l'édifice a été détruite, excepté une tour.

Un château non assuré

Un mois après le drame, Steve de Romanet souhaite lancer une association pour récolter des fonds et ainsi commencer la reconstruction de l'édifice. Un château qui, selon lui, a été "un lieu de partage où des festivals de musique et des courses de motocross se sont déroulés". Le quadragénaire compte sur la générosité des habitants, d'autant plus qu'il n'a aucune aide venant des assurances, son père ayant pris la décision de ne pas assurer le château. "Il faut compter des dizaines de milliers d'euros… Mon père a fait le choix de manger", justifie-t-il, pipe électronique en main. L'estimation du coût des travaux n'a pas encore été officiellement prononcée. L'architecte des bâtiments de France "serait prêt", selon Steve, à participer aux frais de rénovation.

Le château d'Aunay-les-Bois est inscrit au titre des Monuments historiques, façades et toitures, depuis 1971. "Cet incendie, c'est un crève-cœur", se désole Steve de Romanet.