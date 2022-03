Rouen. Normandie : Hervé Morin en Russie avec des chefs d'entreprise pour parler business

La Normandie s'affiche à Moscou (Russie). Le président de la Région Hervé Morin s'y rend ce jeudi 6 octobre 2016 avec une délégation d'élus régionaux et de chefs d'entreprises. Il y reste jusqu'au samedi 8 octobre 2016.

Au programme, il sera beaucoup question de business et d'agro-alimentaire. En effet, sur les sept entreprises présentes dans la délégation, cinq ont leur activité directement ou indirectement liée à l'agriculture et aux produits issus de cette dernière. Le président de la Chambre régionale d'agriculture Daniel Génissel prend également part à la visite.

Exporter en Russie et attirer les investissements russes

Hervé Morin résume l'objectif de cette courte visite : "Je me rends à Moscou avec des entreprises normandes pour permettre d'une part à ces entreprises de nouer des échanges avec leurs homologues russes et d'autre part pour établir des liens avec les autorités russes en ce qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire. En initiant et en faisant vivre ses coopérations internationales, la Région Normandie entretient un terreau fertile pour les investissements normands à l'étranger, mais aussi pour les investissements étrangers en Normandie qui participent au développement de l'économie régionale et de l'emploi local".

Cette visite se situe à la croisée des chemins entre deux grands projets initiés par la Région : d'une part, l'Agence de développement pour la Normandie (ADN), aux visées principalement économiques, et qui tiendra un séminaire de promotion de la Normandie à l'ambassade de France à Moscou ; d'autre part l'Agence de l'Attractivité, pas encore créée mais qui a pour but de promouvoir la Normandie à travers le monde et d'attirer les touristes, les talents, les entreprises et les investissements étrangers.

Rencontres politiques, accords économiques

Outre le séminaire de l'ADN, Hervé Morin rencontrera entre autres le ministre de l'Agriculture russe et le vice-ministre de l'Economie. Côté entrepreneurial, Spirit France, producteur calvadosien de Calvados, signera un contrat pour s'accorder avec son partenaire russe Ladoga.

A noter que seuls trois des cinq départements normands sont représentés parmi les chefs d'entreprises présents, aucun patron de l'Eure ni de la Manche n'ayant été convié. Cinq des sept entreprises présentes sont installées dans le Calvados.

Un élu manchois, un élu seinomarin et quatre eurois

Cependant, la Manche est représentée par un élu, le sénateur Jean Bizet. Quant à l'Eure, elle est largement représentée puisque quatre des six élus présents - Hervé Morin, Hervé Maurey, François-Xavier Priollaud et Anne-Laure Marteau - sont issus de ce territoire. Jean Bizet et Clotilde Eudier, vice-présidente chargée de l'agriculture et issue de la Seine-Maritime, complètent le casting.

La liste des entreprises présentes :

Agrial, Caen (Calvados), l'un des plus grands groupes agro-alimentaires d'Europe.

Isigny-Sainte-Mère, Isigny-sur-Mère (Calvados), coopérative laitière de renommée mondiale

Spirit France, Coquainvilliers (Calvados), producteur de Calvados

Cidrerie traditionnelle du Perche, Le Theil-sur-Huisne (Orne), cidrerie travaillant avec la Russie depuis deux ans

Sodijantes, Falaise (Calvados), fabricant de roues agraires sur mesure

Sipi, Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime), solutions en protection contre incendie

Factem, Bayeux (Calvados), conception et développement de produits acoustiques pour secteurs spécialisés

A LIRE AUSSI.