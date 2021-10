Après la Russie, où le président de la Région Normandie Hervé Morin avait emmené plusieurs élus et entrepreneurs en octobre 2016, place à l'Iran. L'élu est arrivé dans le pays perse dimanche 13 novembre 2016 : 13 entreprises (quatre de Seine-Maritime, quatre du Calvados, trois de l'Orne et deux de la Manche) sont de la partie, tout comme plusieurs élus et représentants économiques (CCI International Normandie, BPI France, Agence pour le Développement de la Normandie...).

Nouer des liens commerciaux

Comme en Russie, l'objectif est avant tout de nouer des liens commerciaux entre les entreprises normandes et iraniennes et de signer des contrats. Mais la donne diffère légèrement en Iran : le pays a été visé par des sanctions commerciales jusqu'en juillet 2015, avant que les accords de Vienne ne les levent progressivement.

Ce voyage doit donc permettre de reconstruire des liens commerciaux, comme l'explique Hervé Morin : "Je me rends en Iran avec des entreprises normandes pour permettre d'une part à ces entreprises d'établir des échanges commerciaux avec des entrepreneurs iraniens et d'autre part pour tisser des liens avec des universitaires notamment sur la valorisation numérique du patrimoine."

Une nouvelle étape

La région ne part pas non plus de rien. Des entreprises normandes ont déjà mis le pied en Iran à l'occasion d'un voyage organisé par CCI International en mai et juin 2016. La Maison de Parfums, à Rouen, entend ainsi conquérir ce pays où la cosmétique est reine tandis que La Normandise, installée à Vire (Calvados) devrait y signer un contrat pour vendre chez les Perses son alimentation pour chats. Si la première société citée n'est pas du séjour actuel, Normandise fait bien partie de la délégation régionale.

Les entreprises présentes

Les entreprises présentes dans la délégation régionale sont :

Deremaux (Aumale, Seine-Maritime) qui conçoit, fabrique et rénove des pièces et ensembles de mécanique de précision.

(Aumale, Seine-Maritime) qui conçoit, fabrique et rénove des pièces et ensembles de mécanique de précision. SIPI (Déville-lès-Rouen, Seine-Maritime), solutions en protection contre l'incendie.

(Déville-lès-Rouen, Seine-Maritime), solutions en protection contre l'incendie. Foure Lagadec (Le Havre, Seine-Maritime), équipements industriels pour l'industrie pétrochimique, de raffinage, de la chimie...

(Le Havre, Seine-Maritime), équipements industriels pour l'industrie pétrochimique, de raffinage, de la chimie... ASF-APRAS (Montivilliers, Seine-Maritime), contrôle qualité dans les secteurs de la pétrochimie et de l'agriculture pour l'export et le transfert de marchandises.

(Montivilliers, Seine-Maritime), contrôle qualité dans les secteurs de la pétrochimie et de l'agriculture pour l'export et le transfert de marchandises. Coopérative Isigny (Isigny-Sainte-Mère, Calvados), coopérative laitière indépendante.

(Isigny-Sainte-Mère, Calvados), coopérative laitière indépendante. Factem (Bayeux, Calvados), conception, développement et fabrication de produits acoustiques pour l'industrie militaire et aéronautique.

(Bayeux, Calvados), conception, développement et fabrication de produits acoustiques pour l'industrie militaire et aéronautique. Soyhuce (Caen, Calvados), conseil en transformation numérique pour entreprises et collectivités.

(Caen, Calvados), conseil en transformation numérique pour entreprises et collectivités. La Normandise (Vire, Calvados), produits alimentaires à haute valeur ajoutée pour chiens et chats.

(Vire, Calvados), produits alimentaires à haute valeur ajoutée pour chiens et chats. Tertu (Villedieu-lès-Bailleul, Orne), construction de glissières de sécurité, leader mondial du secteur.

(Villedieu-lès-Bailleul, Orne), construction de glissières de sécurité, leader mondial du secteur. Moteurs JM (Domfront, Orne), fabricant de moteurs électriques pour environnements exigeants.

(Domfront, Orne), fabricant de moteurs électriques pour environnements exigeants. Norhuil (Bagnoles-de-l'Orne, Orne), production d'huile de colza à partir de matières premières régionales.

(Bagnoles-de-l'Orne, Orne), production d'huile de colza à partir de matières premières régionales. Dielen (Cherbourg, Manche), spécialisée dans la recherche et le développement de nutriments d'origine marine destinés à la nutrition humaine et animale.

(Cherbourg, Manche), spécialisée dans la recherche et le développement de nutriments d'origine marine destinés à la nutrition humaine et animale. Mauviel (Villedieu-les-Poeles, Manche), manufacture d'ustensiles de cuisine haut de gamme pour professionnels.

A LIRE AUSSI.

Normandie : Hervé Morin en Russie avec des chefs d'entreprise pour parler business

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?