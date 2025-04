Métropole de Rouen. Une bande de cambrioleurs démantelée, on lui reproche 33 faits

C'est une belle affaire menée par le service départemental de la police judiciaire de Seine-Maritime. Cinq personnes ont été arrêtées en mars et avril sur la métropole de Rouen. Elles sont poursuivies pour vols en bande organisée, escroquerie en bande organisée, recel de vols en bande organisée et destruction de bien d'autrui.

Des voitures volées pour commettre les cambriolages

Tout commence dans la nuit du 5 au 6 février à Sotteville-lès-Rouen. Deux habitations sont cambriolées. Les voleurs sont repartis avec des effets personnels, des cartes bancaires et deux voitures (une Renault et une Audi). L'Audi a été retrouvée incendiée le 15 février à Oissel. Le véhicule Renault sera utilisé dans la nuit du 7 au 8 février pour commettre un vol dans un commerce à Barentin et dans la nuit du 8 au 9 février, il sera utilisé comme voiture-bélier contre un garage à Notre-Dame-de-Bondeville. La Renault sera retrouvée abandonnée dans la rue le 10 février. Une trace ADN a permis d'identifier un individu.

L'utilisation des cartes bancaires volées a également permis à l'enquête d'avancer. Trois autres individus ont été identifiés. Cela a permis de remonter à d'autres faits, 33 cambriolages entre le 5 février et le 28 mars en Seine-Maritime, dans l'Eure, l'Oise, le Val-d'Oise et les Yvelines.

Pris en flagrant délit

Vendredi 28 mars, deux suspects ont été interpellés en flagrant délit à bord d'une voiture volée, de retour d'un périple dans l'Eure où ils venaient de commettre des vols. Lors de l'interpellation, ils ont foncé sur les policiers. Les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

L'enquête s'est poursuivie et a permis trois nouvelles arrestations entre le 22 et le 23 avril à Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Petit-Quevilly. Les prévenus sont de jeunes hommes de 23 à 25 ans ainsi qu'une femme de 46 ans (la mère d'un des cambrioleurs). Ils seront jugés le 25 juin prochain. Trois ont été placés en détention provisoire.