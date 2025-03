Dieppe. Après une série de cambriolages dans des commerces, deux individus arrêtés

Entre le 8 février et le 4 mars, huit cambriolages ont eu lieu dans divers commerces de Dieppe. Grâce à l'intervention de la BAC et des enquêteurs de la police nationale, deux hommes ont été interpellés. Lors des perquisitions au domicile des prévenus, les policiers ont retrouvé de l'argent liquide, des bouteilles d'alcool et de sodas, un fusil ainsi que leur tenue de voleur.

Du sursis

En comparution immédiate, l'un des individus a été condamné à 24 mois de prison avec 12 mois de sursis avec mise à l'épreuve. Le deuxième écope de 20 mois de prison avec 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve.