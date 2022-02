Deux cambrioleurs de 14 et 16 ans rattrapés par la police près de Rouen

Les deux cambrioleurs présumés, âgés de 14 et 16 ans seulement, avaient été aperçus vers 12h30, samedi 9 février, autour d'un pavillon de la rue Camille Saint-Saëns, à Bonsecours. Un volet avait été forcé, une fenêtre brisée et l'alarme hurlait. Arrivée sur place sans tarder, la police a rapidement retrouvé la trace des jeunes voleurs, qui avaient pris leurs jambes à leur cou. Le premier, le plus jeune, originaire de Franqueville-Saint-Pierre, a été arrêté dans le square Gounot. Il a été incarcéré dans la foulée, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la part d'un juge du tribunal pour enfants. Le second, domicilié à Rouen, a été quant à lui interpellé un peu plus loin, rue Charcot, essoufflé et les mains écorchées.