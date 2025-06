Seine-Maritime. "J'aimerais me faire repérer" : Oscar Thierry est finaliste du concours de piano de la SNCF

Oscar Thierry, 15 ans, originaire de Notre-Dame-de-Bondeville, va participer à la finale du concours de piano "A vous de jouer" de la SNCF, vendredi 20 juin à gare de l'Est à Paris.

Qu'avez-vous joué pour

séduire ainsi le jury ?

"Pour la finale régionale à la gare de Rouen, j'ai joué 'Fantaisie-impromptu' de Frédéric Chopin. J'aime beaucoup le romantique. Je fais du piano depuis 10 ans. Mes professeurs me proposaient souvent des morceaux d'autres registres comme du baroque, du classique, du contemporain mais j'ai toujours préféré le romantique. J'aime bien comment on peut mettre des émotions dedans. Je ne sais pas comment le dire mais c'est un peu plus triste et dramatique."

Que prévoyez-vous pour la finale ?

"Fanny Azzuro, qui fait partie des trois jurés du concours régional, m'a conseillé de refaire le même morceau ('Fantaisie-impromptu') mais je préfère faire la ballade n°1 de Chopin. Je ne maîtrise pas autant ce morceau que le premier, que je connais depuis plusieurs mois, mais en ce moment je n'arrête pas de m'entraîner, je ne fais que ça. En temps normal je fais 1h à 2h de piano par jour mais en ce moment ça peut monter jusqu'à 6h quotidiennes pour les répétitions."

Comptez-vous faire de la musique

votre métier ?

"Aujourd'hui j'hésite entre deux voies : pilote d'avion ou musicien. Pour la musique j'aimerais bien devenir compositeur ou faire des concerts de Chopin ou alors monter mon groupe. Le concours pourrait aussi me permettre d'être repéré par des gens plus connus car je fais aussi un peu de composition. J'aimerais bien me faire connaître des labels. Après cela je compte réintégrer le conservatoire pour me perfectionner."