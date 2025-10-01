SNCF. L'ouverture des ventes de billets pour Noël 2025 c'est aujourd'hui !

C'est une date que les habitués notent en rouge dans leur calendrier : mercredi 1er octobre 2025 marque le lancement officiel de la vente des billets SNCF pour les fêtes de fin d'année. Concrètement, il sera possible de réserver ses places pour voyager entre le 14 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, une période qui englobe Noël et le Nouvel An.

Pour les OUIGO Grande Vitesse, l'ouverture va encore plus loin : les voyageurs pourront déjà anticiper leurs trajets jusqu'au 3 juillet 2026.

Anticiper ses trajets pour économiser

Les prix des billets de train évoluent en fonction de la demande. Résultat : plus on réserve tôt, plus on a de chances de voyager à moindre coût. Attendre quelques jours seulement après l'ouverture peut parfois faire grimper la facture de plusieurs dizaines d'euros.

Autre avantage : la plupart des billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'à 7 jours avant le départ. Acheter en avance ne comporte donc quasiment aucun risque, tout en assurant sa place dans des trains qui se remplissent à vitesse grand V.

Les liaisons vers la Normandie très demandées

La Normandie fait partie des destinations les plus fréquentées lors des fêtes. Qu'il s'agisse de retourner en famille à Caen, Rouen ou Cherbourg, ou encore de rejoindre la côte pour un réveillon au bord de la mer, les trains sont rapidement pris d'assaut.

Les liaisons depuis Paris-Saint-Lazare en direction de la Normandie affichent souvent complet plusieurs jours avant Noël. Réserver dès le 1er octobre permet donc d'éviter la déception et de profiter d'horaires encore disponibles.

Et pour les autres compagnies ferroviaires ?

La SNCF n'est pas seule à séduire les voyageurs. D'autres opérateurs internationaux comme Eurostar, Lyria, Trenitalia, Renfe ou encore ÖBB proposent déjà leurs billets pour la fin d'année. Certains avaient même ouvert leurs ventes dès le mois de juin.

Autrement dit, si votre projet de voyage dépasse les frontières françaises, un rapide coup d'œil aux plateformes de réservation peut vous permettre d'économiser encore davantage.

Bons plans à ne pas manquer

La fameuse Carte Avantage de la SNCF reste un atout de taille pour les familles, les jeunes ou les seniors, avec jusqu'à 30% de réduction sur le prix des billets. Associée à une réservation anticipée, elle permet de limiter l'impact de la hausse des prix en période de fêtes.

De même les cartes réductions spécifiques à la Normandie peuvent réduire le coût des trajets jusqu'à 50% !