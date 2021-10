Artifices, alcool, carburants : des mesures de restriction dans le département de l'Eure

A l’occasion des fêtes de fin d’année, et afin de prévenir les violences, les accidents graves ainsi que les dégradations, notamment par incendie, le préfet de l'Eure a décidé de prendre, par arrêtés préfectoraux, diverses mesures applicables dans tout le département concernant les artifices de divertissement, l’alcool, les carburants et les produits chimiques inflammables ou explosifs et interdisant :

- la distribution, la vente et l’achat de carburants et de produits chimiques inflammables ou explosifs à emporter en bidon ou autre récipient transportable :

du jeudi 24 décembre 2015 - 14h00 au vendredi 25 décembre 2015 - 8h00 et,

du jeudi 31 décembre 2015 - 14h00 au vendredi 1er janvier 2016 - 8h00.

- la vente au détail de boissons alcooliques à emporter :

du jeudi 24 décembre 2015 - 20h00 au vendredi 25 décembre 2015 - 8h00 et,

du jeudi 31 décembre 2015 - 20h00 au vendredi 1er janvier 2016 - 8h00.

- la vente d’artifices de divertissement, sous certaines réserves, des catégories les plus importantes :

du jeudi 24 décembre 2015 - 00h00 au vendredi 25 décembre 2015 - 8h00 et,

du jeudi 31 décembre 2015 - 00h00 au vendredi 1er janvier 2016 - 8h00.

- l’utilisation des artifices de divertissement sur l'espace public :

du jeudi 24 décembre 2015 - 00h00 au vendredi 25 décembre 2015 - 8h00 et,

du jeudi 31 décembre 2015 - 00h00 au vendredi 1er janvier 2016 - 8h00,

et de manière permanente,dans tous les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes et dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.