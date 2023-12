Noël. Les parcs à huîtres sous haute surveillance dans la Manche

Pour les ostréiculteurs de la côte est de la Manche, les fêtes de Noël et du jour de l'an représentent le temps fort de l'année. Sur le plan économique, la plupart des professionnels réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires uniquement sur cette période. Autant dire que les vols sont particulièrement redoutés.

La prudence est de mise

Pour endiguer ces délits, la gendarmerie du groupement de la Manche a déployé un dispositif imposant sur l'ensemble du mois de décembre afin de dissuader ceux qui voudraient dérober quelques huîtres. Comme chaque année, les opérations dissuasives se multiplient, avec notamment la surveillance des parcs de stockage aussi bien sur l'estran que sur les zones ostréicoles à terre.

Des patrouilles et des contrôles aléatoires sont effectués de jour comme de nuit, à l'aide de jumelles infrarouges, et parfois appuyés de leurs collègues de la gendarmerie maritime à moto ou à véhicules tout-terrain. Les véhicules utilitaires et les camions notamment sont fouillés. En plus des patrouilles classiques, la garde républicaine vient épauler les compagnies de gendarmerie afin d'être sur tous les fronts pendant cette période toute particulière. Le dispositif spécifique mis en place à cette occasion a été détaillé par le commandement de la gendarmerie nationale ce mardi 12 décembre.

La gendarmerie appelle les ostréiculteurs à la plus grande prudence et les invite à ne pas laisser les poches à vue durant la journée et à contrôler la fermeture des entrepôts le soir.