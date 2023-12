Orne. Fêtes de fin d'année : les gendarmes mobilisés pour la sécurité

Le décompte du nombre de jours avant Noël s'affole. Déjà, depuis plusieurs semaines, les gendarmes de l'Orne sont mobilisés.

Assurer la sécurité est leur mission. Depuis déjà quelques semaines, les militaires du groupement de gendarmerie de l'Orne sont particulièrement mobilisés, notamment en raison du niveau d'alerte attentat de Vigipirate.

" C'est un dispositif de prévention et de protection " explique le colonel Benech, qui commande les gendarmes de tout le département. Leur mission consiste à rappeler les bonnes pratiques de sécurité aux commerçants qui font face à un flux important de clients, à surveiller les fortes concentrations de population comme sur les marchés de Noël.

Des fêtes de fin d'année "en toute sécurité"

Mais dans le contexte international au proche Orient, la sécurité sera aussi devant les édifices religieux à l'occasion des messes de Noël. Et bien sûr plus d'une centaine de gendarmes seront postés sur le bord des routes de l'Orne aux endroits et aux horaires les plus sensibles, pour traquer les conduites dangereuses et les alcoolémies trop élevées.

" Notre objectif est que les Ornais passent les fêtes de fin d'année en sécurité " conclut le colonel. Il rappelle à ceux qui s'absenteraient de leur domicile d'activer le dispositif de surveillance gratuit " tranquillité vacances " auprès de leur gendarmerie ou de leur commissariat.