Noël. Huîtres du Cotentin : comment les gendarmes veillent sur elles

Lundi 16 décembre, une dizaine de gendarmes du Cotentin ont mis en place un contrôle routier au niveau du rond-point de l'Euromer à Saint-Vaast-la-Hougue. Le but de l'opération ? "On arrête les véhicules et pour cette fois après les vérifications d'usage, on contrôle aussi le chargement d'huîtres", explique Olivier Courtay, commandant de la compagnie de gendarmerie de Cherbourg. Ces contrôles entrent dans le cadre de la surveillance des parcs à huîtres. "C'est moins fréquent dans le Cotentin, mais souvent au moment des fêtes, on voit apparaître un certain trafic d'huîtres", détaille l'officier.

Ce "commerce", qui consiste en fait à voler directement les coquillages dans les parcs à huîtres, pourrait profiter aussi bien aux locaux qui voudraient s'approvisionner pour les fêtes qu'à des organisations plus importantes qui revendraient ces coquillages au plus offrant. "On voit généralement ce phénomène revenir au moment des fêtes, alors pour le contrer, on assure contrôles et prévention." Les opérations de contrôle sur terre par la gendarmerie départementale et dans l'estran par la gendarmerie maritime sont ainsi renforcées jusqu'à la mi-janvier au moins.

"Cette prévention fait partie des opérations mises en place par la gendarmerie pour assurer la sécurité pendant les fêtes de Noël", souligne le commandant de la compagnie de gendarmerie. Il rappelle aussi l'existence de "l'Opération Tranquillité Vacances" pour ceux qui s'absenteraient pendant les fêtes.