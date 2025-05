Sécurité. Des déplacements militaires dans le Cotentin, faut-il s'inquiéter ?

Si vous vous promenez dans le Cotentin du 9 au 16 mai, vous pourriez remarquer une activité militaire anormalement élevée avec des déplacements de véhicules, de troupes ou encore de bateaux. Pas de panique, tout est normal ! En effet, Polaris 2025, un exercice de défense et de sécurité interarmées a été engagé dans toute la France. Sur le littoral de la Manche, il a été renommé Cyclone 25 et mobilise 500 militaires pendant une semaine dans le nord-Cotentin et le secteur de Cherbourg.

Des entraînements sur mer, sur terre, et dans les airs

Le temps des opérations, des moyens terrestres, aériens et maritimes devront "s'entraîner à la protection des emprises militaires autour de la base navale et des sites militaires de la garnison cherbourgeoise, en coordination avec les forces de sécurité intérieure", détaille la préfecture maritime dans un communiqué de presse. Un exercice qui impliquera des mouvements de troupes, de navires, de véhicules, d'aéronefs mais encore des tirs de munitions à blanc (uniquement dans les enceintes militaires).

Quelles communes seront concernées ?

Les manœuvres se dérouleront du vendredi 9 au vendredi 16 mai, de jour comme de nuit, dans la base navale mais aussi les communes de Cherbourg-en-Cotentin, Barfleur, La Hague, Les Pieux et Saint-Vaast-la-Hougue. Elles n'auront normalement pas d'incidence sur les activités quotidiennes des Cotentinois. "Les principales contraintes concerneront les accès au port militaire de Cherbourg et ses approches immédiates, où les procédures de contrôle seront renforcées", détaille cependant la préfecture maritime.