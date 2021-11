Le nord-Cotentin s'engage pour les musiques actuelles

Alors que les Transmusicales de Rennes (35) débutent avec 6 groupes normands à l'affiche, les villes de Cherbourg, Equeurdreville, Tourlaville et Haineville, Les Pieux, ainsi que les communautés de communes de la Hague et des Pieux s'allient pour la création et la diffusion de musiques actuelles.

Pour ce projet "musiques actuelles en Cotentin", les élus ont écarté l'idée de construire une nouvelle salle, de type Zénith ou comme le Cargö, à Caen. Ce serait trop couteux, et chaque commune ou presque a déjà son propre centre culturel, à l'image de l'Agora à Equeurdreville ou l'espace Ferdinand Buisson à Tourlaville par exemple.

20 à 40 dates par an

Des salles de spectacles de 300 à 1.000 places suffisent pour multiplier le nombre de concerts, car c'est l'un des objectifs du projet : entre 20 et 40 dates par an.

Autre but de cette collaboration : soutenir les musiciens amateurs, en leur proposant par exemple des temps de rencontre. Des moyens humains et financiers seront débloqués par les communes pour le projet. Elles comptent aussi sur le département de la Manche et la région Basse-Normandie pour apporter des subventions.

Le premier concert "made in Cotentin" est programmé pour avril 2013.