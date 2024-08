Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Tranquillité commerces : un dispositif qui fait écho à Tranquillité vacances

Après l'opération Tranquillité vacances, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a mis en place un dispositif similaire au mois de juin, Tranquillité commerces. Le concept est simple : les commerçants inscrits peuvent bénéficier d'une surveillance quotidienne de leur établissement, effectuée par la police municipale.

"On sait que quelqu'un garde un œil sur nos biens"

Roubei Zhao est la gérante du bar tabac Le Naval à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Elle s'est inscrite à l'opération Tranquillité commerces. "On va partir en vacances alors je m'inquiétais un peu. Comme on s'est inscrit, la police protège notre commerce. Ils regardent tous les jours si tout va bien", confie-t-elle. "Je trouve que c'est très bien, on sait que quelqu'un garde un œil sur nos biens", ajoute-t-elle. De son côté, Dalila Ikhlef, titulaire de la pharmacie de la place, n'a pas encore sauté le pas. "Si j'avais eu l'idée de fermer, ça m'aurait permis de me dire qu'au moins quelqu'un veille sur mon commerce", assure-t-elle. "On a plusieurs issues donc ça reste un commerce sensible alors ce dispositif est rassurant pour nous", renchérit-elle. "Ce qui est bien aussi c'est que depuis peu, la police municipale s'est installée à côté de notre pharmacie, ce qui sécurise davantage la place."

"Nous vérifions s'il y a eu des effractions"

"Dès que nous allons sur place, nous vérifions s'il y a eu des effractions aux niveaux des portes et des portes de garages. Si c'est le cas, nous prévenons les propriétaires", explique Isabelle Zago, policière municipale. "On regarde aussi s'il n'y a pas eu de fuites d'eau parce qu'on ne sait jamais. Si c'est le cas, on fait intervenir les pompiers", complète son collègue Pascal Bougrel. "On avertit le propriétaire parce qu'on a ses coordonnées et donc on peut résorber le problème facilement et rapidement", relate-t-il. Les propriétaires des commerces peuvent aussi laisser un jeu de clés, permettant aux policiers municipaux de "regarder si la porte de service et la barrière sont bien verrouillées".

Un dispositif qui complète Tranquillité vacances

"Ce dispositif Tranquillité commerces est récent, il date du mois de juin. Il complète l'offre de service qui est proposée aux Saint-Pierrais, Tranquillité vacances", révèle Laurence Esclasse, première adjointe à la mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Les commerçants peuvent s'inscrire via la police municipale et remplir un formulaire. L'objectif est de leur proposer une surveillance de leur commerce dans la journée et le soir, le dispositif est complété par la police nationale et le week-end aussi s'ils le souhaitent.