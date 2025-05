Place du commerce en Seine-Maritime. Magasin de prêt-à-porter, fast-food et onglerie

Des nouveautés dans l'agglomération rouennaise. Trois établissements viennent d'ouvrir leurs portes près de Rouen. La Halle a ouvert à Barentin, le fast-food Burger Factory s'est installé à Franqueville-Saint-Pierre et l'onglerie Nail's by Gwen a ouvert à Elbeuf.

Vêtements, burgers et manucures

L'enseigne La Halle a ouvert un nouvel établissement à Barentin au niveau de la zone commerciale. Des vêtements pour hommes, femmes et enfants sont en vente ainsi que des accessoires et des sacs. La boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h. Pour les gourmands, Burger Factory a ouvert au 266 rue Jehan Ango à Franqueville-Saint-Pierre. Burgers, frites, salades et glaces sont à la carte. L'établissement est ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h, le vendredi et samedi jusqu'à 22h30 et le dimanche jusqu'à 22h. A Elbeuf, l'onglerie Nail's by Gwen s'est installée au 24 rue Pierre-Brossolette. Des poses de vernis semi-permanent et autres prestations sont proposées. Le salon est ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.