Seine-Maritime. Trois commerces à ne pas manquer

Cette semaine, découvrez trois nouveaux établissements à Rouen et à Barentin : un salon de tatouage, un magasin de vêtements féminins et un café, crêperie et restaurant.

Tatouage, vêtements, gaufres et crêpes

Ankor Zanen est un nouveau salon de tatouage situé à Rouen rue des Bons-Enfants. Son nom fait référence à la célèbre saga Le Seigneur des Anneaux. Si vous avez déjà des projets de tatouages, vous pouvez venir sur place. Les tatoueurs pourront améliorer le visuel ou vous proposer une personnalisation originale. En ce mois d'octobre, profitez-en également pour découvrir les vêtements chauds de Grain de Malice, boutique de vêtements féminins à Barentin. On y retrouvera aussi des écharpes. Enfin, pour les gourmands, découvrez Crêp'Mama qui s'est installé rue Guillaume-le-Conquérant à Rouen. Au menu : des gaufres et crêpes salées et sucrées, des bowls salés et des recettes signatures gourmandes.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.